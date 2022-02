ABBATH dévoile le single « Dread Reaver »

ABBATH vient de dévoiler le single Dread Reaver tiré du nouvel album éponyme prévu pour le 25 mars 2022 via Season Of Mist.

Communiqué: L’objectif pour ce nouvel était de mettre sur pied une production qui se situe au carrefour des héros d’Abbath, à savoir KISS, MOTÖRHEAD, MANOWAR et BATHORY. Le line-up est actuellement composé d’Abbath (guitare, basse, chant), Ukri Suvilehto (batterie), Ole André Farstad (guitares) et Frode Kilvik (basse).

L’album a été produit par Endre Kirkesola, Dag Erik Nygaard et Abbath lui-même au Dub Studio de Kristiansand et au Bergen Lydstudio. L’album a été masterisé par Maor Appelbaum(FAITH NO MORE, ROB HALFORD) au Maor Appelbaum Mastering de Los Angeles. La photo de l’artwork a été prise par Francisco Munoz et le design et la mise en page ont été réalisés par Bjørn Stian Bjoarvik et Agata Kasprowicz.