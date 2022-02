8 KALACAS dévoile une vidéo pour « Pudrete »

3ème single tiré du prochain album « Fronteras » qui sortira le 25 mars via Atomic Fire Records, 8 KALACAS dévoile en vidéo « Pudrete », à voir ci-dessous.

Plus d’infos: https://music.atomicfire-records.com/fronteras

8 Kalacas déclarent à propos de la nouvelle chanson : « Nous chantons sur les frontières littérales que tant de pays appliquent, qui maintiennent les humains séparés et discriminés. Mais nous chantons aussi les frontières dans notre tête qui nous empêchent d’être heureux ou qui nous empêchent de croire que nous sommes des personnes dignes et capables de faire plus que ce que la société nous dit que nous pouvons faire. » Et c’est pourquoi 8 KALACAS prennent leurs instruments comme armes : pour briser ces frontières et nous rappeler qu’il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent.

Influencés par les traditions Mariachi et Cumbia du Mexique tout en étant de véritables enfants d’un monde globalisé, 8 KALACAS représentent une nouvelle ère dans la musique rock et métal. Ce n’est plus une musique réservée aux Blancs. C’est une musique pour tous ceux qui se sentent à l’aise dans ces airs enivrants. D’où le nom de leur groupe, « calaca » signifiant crâne en espagnol. « Peu importe qui tu es, la couleur de ta peau, le type de personnes que tu aimes, en quel dieu tu crois, la pauvreté ou la richesse : quand tu meurs, la seule chose qui reste est le putain de KALACA. »

The tracklist is:

01. Frontera

02. Pudrete .

03. Mutante

04. Esquizofrenia

05. R2rito

06. Lobios Negros

07. Luna

08. Garras

09. Luz Y Fer

10. Gato

11. Flatline

12. 1941

8 KALACAS are:

Sr. Kalaca | vocals

Getse | vocals

Adam | drums

Sick | bass

Steve | guitar

Choriz | trumpet

Gio | trombone