VIO-LENCE de retour avec un EP en Mars, un premier extrait dispo

Vio-lence va faire son retour le 4 Mars prochain avec la sortie d’un nouveau EP intitulé « Let The World Burn » à paraître chez Metal Blade. Le groupe dévoile le titre « Flesh From Bone » à écouter ci-dessous.

« Let The World Burn » track listing:

01 – “Flesh From Bone”

02 – “Screaming Always”

03 – “Upon Their Cross”

04 – “Gato Negro”

05 – “Let The World Burn”

« C’est la première chanson de VIO-LENCE que j’ai écrite depuis près de 30 ans », admet le guitariste fondateur Phil Demmel. « Je voulais garder intactes certaines des qualités des débuts d’Eternal Nightmare (premier album, 1988) tout en y insufflant beaucoup de ce que j’ai récolté dans mon arsenal d’écriture au fil des décennies. On retrouve dans ‘Flesh From Bone’ les riffs frénétiques de picking/fingering et les échanges de solos qui sont assez old-school, et je porte aussi mes influences sur ma manche avec quelques riffs inspirés d’Exodus et de Slayer. »

Le frontman Sean Killian ajoute : » ‘Flesh From Bone’ reflète la véritable souffrance de l’homme pendant les âges sombres de l’histoire. Les lois et les règles de gens comme Vlad l’Empaleur ne devaient pas être enfreintes, si vous le faisiez, votre peine était l’empalement, ou pire. Mourir au combat, c’était souffrir. »

« Pendant 34 ans, une création appelée Eternal Nightmare a créé des souvenirs pour les gens du monde entier. Maintenant, il est temps de créer de nouveaux souvenirs en 2022 », déplore Killian. « Je suis très fier de la nouvelle musique que nous avons créée, et nous avons la chance d’avoir travaillé avec des personnes très créatives. Rien de trop poli ici, à moins que des fragments de verre et des lames de rasoir cassées soient ce que vous considérez comme poli. J’aime créer, et nous espérons que vos têtes exploseront quand vous entendrez le nouveau VIO-LENCE ! ».

Le batteur original Perry Strickland, l’ancien guitariste d’OVERKILL Bobby Gustafson et l’ancien bassiste de FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers complètent les rangs du groupe sur Let The World Burn aux côtés de Demmel et Killian. Let the World Burn a été enregistré avec Juan Urteaga aux Trident Studios (Testament, Machine Head, Exodus), le mixage étant assuré par Tue Madsen (The Haunted, Meshuggah) et Ted Jensen, ingénieur lauréat d’un Grammy Award (Alice In Chains, Deftones, Pantera).