Une vidéo Live de « Like A Sword Over Damocles » pour Trivium

Trivium vient de partager une vidéo Live tournée dans son hangar en décembre dernier. Il s’agit du titre « Like A Sword Over Damocles ». Le groupe vient d’annoncer qu’il sera sur la deuxième partie de la tournée américaine de Megadeth et Lamb Of God avec In Flames en première partie.