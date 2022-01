Une nouvelle vidéo sur le nouvel album d’AMORPHIS

Communiqué: « Halo », le prochain opus très attendu des métalleux progressifs mélancoliques finlandais AMORPHIS, sortira le 11 février 2022 via Atomic Fire.

À cinq semaines de sa sortie, le groupe partage aujourd’hui sur YouTube le troisième volet du documentaire studio qui l’accompagne, avec un aperçu des enregistrements de la guitare et de la basse

https://music.atomicfire-records.com/halo

Halo – Track Listing:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night