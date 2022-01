TYR annonce un DVD Live et en dévoile un premier Single

Communiqué: A Night at the Nordic House (avec l’orchestre symphonique des îles Féroé), à paraître le 18 mars 2022 via Metal Blade Records

Pré-commandes disponibles dès aujourd’hui avec le single numérique « By The Sword In My Hand ».

https://www.metalblade.com/tyr/

TYR livre une performance époustouflante réalisée en direct avec l’orchestre symphonique des îles Féroé.

Cet événement spécial a été enregistré à The Nordic House à Tórshavn, aux îles Féroé, le 8 février 2020. Cet album live sismique sera disponible sur Metal Blade Records sur 2 LP (gatefold, avec insert, poster, téléchargement numérique), un ensemble digi-book 2 CD/DVD avec livret de 12 pages, et en numérique

« Travailler avec le Symphony Orchestra a été sans aucun doute l’un des moments forts de notre carrière », admet le vocaliste Heri Joensen. « Le sentiment de pure puissance sophistiquée derrière nous était extraordinairement édifiant. Nous avons été impressionnés par la façon dont les chansons fonctionnent dans un cadre symphonique. Par exemple, ‘By The Sword In My Hand’ semble prendre une nouvelle vie. Elle est basée sur une mélodie traditionnelle nordique et les paroles parlent de Sigmundur Brestisson, chef viking féroïen qui, au nom du roi Olaf de Norvège, a christianisé de force les îles Féroé.

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de sortir enfin un DVD, un CD et un LP live, et même avec l’incroyable nouvelle illustration de Gyula Havancsák, qui rend parfaitement l’atmosphère épique de l’événement. Par ailleurs, notre équipe travaille sur des tournées, des festivals et des spectacles, alors restez à l’écoute et soyez patients. Nous espérons vous voir tous bientôt ! »

Les pré-commandes de l’album sont disponibles ci-dessous :

European Variants:

180g Black

Crimson Red Marbled (limited 300)

Twilight Blue Marbled (limited 200)

Olive Green Marbled (limited 200)

US Variant:

Ochre Brown Marbled

Band Exclusive:

Bright Red Marbled (limited to 200)