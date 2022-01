Testament annonce le départ de son batteur Gene Hoglan

TESTAMENT vient d’annoncer le départ de son batteur Gene Hoglan qui était revenu dans le groupe depuis 2011.

Le groupe a déclaré: « À tous nos fans de Testament à travers le monde,

Tout d’abord, nous sommes plus que reconnaissants d’avoir eu Gene Hoglan derrière notre trône de batterie pendant dix ans, plusieurs albums et d’innombrables dates de tournée. Malheureusement, les tournées supplémentaires et les efforts en solo de notre frère Gene en 2022 sont en conflit insurmontable avec les dates reportées de Testament après deux ans de temps perdu en raison de la pandémie. Plutôt que Testament doive reprogrammer les dates à venir (encore une fois) ou que Gene doive annuler ses propres plans, nous avons décidé de nous séparer à l’amiable.

Nous comprenons que cette annonce causera une certaine déception, mais rassurez-vous : il n’y a pas de drame, seulement la meilleure des vibrations entre nous. Alors que Gene entame un nouveau chapitre, nous le remercions du fond du cœur d’avoir apporté les rythmes de batterie les plus puissants à Testament et au heavy metal. Nous ne doutons pas qu’il continuera à l’apporter comme lui seul le peut. Gene fera toujours partie de la famille et nous vous demandons à tous de vous joindre à nous pour lui souhaiter la meilleure des chances pour l’avenir !

Soyez également assuré que nous continuerons à fournir un autre ajout de premier ordre à Testament et que nous le révélerons bientôt ! Nous vous verrons tous en tournée très bientôt!

-Testament »

Gene Hoglan a également déclaré: « Cela a été une belle décennie, les amis, et maintenant il est temps pour moi d’abandonner le puissant Testament. Cela se résume simplement au fait que les horaires peuvent être difficiles à aligner pour les mecs en demande comme le vôtre vraiment.

Je souhaite à Chuck, Eric, Alex et Stevie D la meilleure des chances car ils continueront à écraser comme toujours.

J’entre dans un nouveau chapitre passionnant de ma carrière et de mon agence libre, avec tout ce que cela impliquera.

Je l’admets librement, je suis excité. Et j’attends avec impatience toutes les nouvelles opportunités que les mois et les années à venir cherchent à apporter, et encore une fois, je souhaite à mes amis et à ma famille de Testament et à leur équipe un avenir fantastique et tout le meilleur en 22 et au-delà.

Merci messieurs, pour une belle balade ensemble.

Gène »