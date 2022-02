« Sound Of A Growl » la nouvelle vidéo de TH3ORY

Communiqué: TH3ORY est un groupe de Toulon (FR) sortant son premier EP « Prometheus » fin 2019.

Un mélange unique de Nu Metal, Metalcore et Electro donnent naissance à un Metal rafraîchissant et dynamique, les riffs sont soutenus par deux chanteurs qui alternent screams Metal avec des punchlines rap-fusion. Le groupe se compose d’un batteur, un guitariste, un bassiste et deux chanteurs, tous de la région Toulonnaise.

TH3ORY met un point d’honneur à créer une identité visuelle qui lui est propre, mélangeant cyberpunk, hacking et look futuriste.

LINE-UP

Bastien : batterie

V : guitare

Yann : chant (scream)

Chris: chant (rap)

Peco : bassiste de session

TOUR

– 13 janvier Cherrydon, La Penne sur Huveaune

– 21 janvier Show Case Recording, Pérols

– 28 janvier au Leda atomica, Marseille

– 16 avril Road’s Riders, La Garde

– 21 mai Omega live, Toulon

– 8 octobre Monster’s art, Fréjus

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Th3oryofficial