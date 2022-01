SOM dévoile une vidéo pour le titre « Center »

SOM dévoile une vidéo pour le titre « Center », et qui est le 3ème single tiré de l’album « The Shape Of Everything ».

Nouvel album « The Shape Of Everything » le 21 janvier 2022 via Pelagic Records.

TRACK LISTING

1. Moment

2. Animals

3. Center

4. Shape

5. Clocks

6. Wrong

7. Heart Attack

8. Son of Winter