PAPA ROACH dévoile une vidéo pour son nouveau single « Stand Up »

Communiqué: On peut désormais savourer en images le quatrième extrait du futur nouvel album !

Produit par Jason Evigan (Dua Lipa, G-Eazy, Maroon 5) cet hymne rock possède toutes les caractéristiques propres à P. Roach. Ajoutez à cela une putain de ligne de basse et vous aurez tous les ingrédients pour réjouir (et faire rebondir) les fans du groupe.

Le texte, manifestement destiné à remuer les foules, est porté par la voix toujours très expressive de Jacoby Shaddix. Ce dernier appelle à rester optimiste en tenant de faire abstraction des nuisances extérieures, même si, parfois, cela peut sembler impossible.

Et le virevoltant chanteur d’ajouter: « Ce morceau s’inspire de l’agitation sociale des personnes marginalisées dans le monde et qui sont parfois hantés par sentiment de vouloir tout abandonner quand ils sont dos au mur. Pour ceux qui ont été opprimés pendant si longtemps et sont uniquement habités par le désespoir. Stand Up est destiné à donner de l’élan à cette petite voix intérieure qui leur murmure que ça vaut la peine de se relever et d’être debout. Prenez le pouvoir et secouez le monde avec votre voix »

Papa Roach est désormais distribué par ADA Worldwide (la branche de Warner Music Group dédiée aux labels indépendants).

Le groupe a donc également réactivé son propre label, New Noize Records, une deuxième incarnation de leur entreprise qui date du début des années 2000.