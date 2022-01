MESHUGGAH lance un premier single intitulé « The Abysmal Eye »

Communiqué: Lancement du premier single ‘The Abysmal Eye’ extrait de leur nouvel album « Immutable », dont la sortie est prévue le 1er avril 2022, via Atomic Fire.

Plus d’infos: https://meshuggah.afr.link/TheAbysmalEye

The Abysmal Eye » est le premier single de Meshuggah, pionnier du tech-metal extrême suédois ! La chanson est tirée de leur prochain neuvième manifeste studio, « Immutable », qui sortira dans le monde entier via Atomic Fire le 1er avril 2022.

Enregistré dans les « Sweetspot Studios » en Suède, leur neuvième album « Immutable » fait suite à leur album « The Violent Sleep Of Reason », qui a été acclamé et nommé aux Grammy Awards.

https://meshuggah.afr.link/immutable

Tracklist:

01. Broken Cog

02. The Abysmal Eye

03. Light The Shortening Fuse

04. Phantoms

05. Ligature Marks

06. God He Sees In Mirrors

07. They Move Below

08. Kaleidoscope

09. Black Cathedral

10. I Am That Thirst

11. The Faultless

12. Armies Of The Preposterous

13. Past Tense

MESHUGGAH is:

Jens Kidman | Vocals

Mårten Hagström | Guitars

Dick Lövgren | Bass

Fredrik Thordendal | Guitars

Tomas Haake | Drums