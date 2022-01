Me And That Man (Behemoth) lance une vidéo pour « Blues And Cocaine »

Me And That Man, emmené par le frontmal de Behemoth, Adam « Nergal » Darski, vient de lancer une nouvelle vidéo « animée » pour le titre « Blues And Cocaine » avec en guest l’ex chanteuer de Misfits Michale Graves. Le titre est tiré de l’album « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2 », sorti en novembre dernier.



