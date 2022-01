Matt Heafy (Trivium) dévoile une premier single pour son side project Ibaraki

Matt Heafy (Trivium) vient de dévoiler le side project Ibaraki. En effet, un premier single vient d’être publié et qui s’intitule « Tamashii No Houkai » et qui a été écrit avec Ihsahn du groupe Emperor. C’est à écouter ci-dessous.