LOFOFORA le 1er album éponyme réédité et remasterisé

Communiqué: Quand Lofofora sort son premier album en 1995, le groupe est loin d’être un inconnu : voilà cinq ans qu’il enchaine les concerts avec une notoriété croissante (première partie d’Iggy Pop, passage aux Transmusicales de Rennes). Un an après la sortie du premier EP cinq titres, le premier album de Lofofora (sobrement intitulé « Lofofora ») vient enfoncer le clou et consolider la belle réputation du groupe dans le milieu underground et au-delà. Posant les bases de ce que sera le style « Lofofora » (un rock énervé puisant aussi bien dans le hardcore que dans le funk ou le hip-hop), on retrouve dans cet album des titres comme « Holiday in France », « No Facho (Dub Spirit) » et, bien sûr, « L’Œuf » qui, vingt-cinq ans plus tard, résonnent toujours aussi forts dans les oreilles et dans les cœurs des afficionados du groupe et du rock énervé en général.

Pour cette ressortie, le groupe a confié le remastering à Magnus Lindberg (qui avait déjà remasterisé « Peuh ! » et « Dur Comme Fer » en 2019) et, histoire de ne pas faire les choses à moitié, l’album est maintenant disponible en CD mais aussi en vinyle et digital !

Plus d’infos et commandes: http://boutique.label-athome.com/fr/7_lofofora

Retrouvez LOFOFORA sur la route :

FEVRIER 2022

04/02/2022 – Rockerhill – CHARLEROI (BE)

05/02/2022 – La Grange à Musique – CREIL (60)

MARS 2022

12/03/2022- La Gespe – TARBES (65)

18/03/2022 – Le Moulin de Brainan – POLIGNY (39)

19/03/2022 – Les 30 ans des Zuluberlus – COLOMBES (92)

25/03/2022 – Outbreak Festival – BLOIS (41)

26/03/2022 – Le Clapier – ST ETIENNE (42)

AVRIL 2022

08/04/2022 – Halle Verriere – MESEINTHAL (57)

09/04/2022 – Betizfest – CAMBRAI (59)

22.04.2022 – La Moba – BAGNOL S/CEZE (30)

23.04.2022 – Ink Factory Festival – LYON (69)

29.04.2022 – La Cigale – PARIS (75)

MAI 2022

14/05/2022 Salle du Prado – BESSENAY (69)

21/05/2022 Les Rencontres Musicales – THONEX (CH)

28/05/2022 Festival Les Couches Tard – ST JOACHIM (44)

JUIN 2022

03/06/2022 – La Voix du Rock – COUHE (86)

04/06/2022 – Pop Cornes Festival – RUSSEY (25)

10/06/2022 – Le Rocksane – BERGERAC (24)

11/06/2022 – Festival RRRR – GRAIZAC (31)

18/06/2022 – La Souris Verte – EPINAL (88)

JUILLET 2022

29/07/2022 – Limau festival – LIMAU (46)

30/07/2022 – Xtrem Fest – ALBI (81)

31/07/2022 – Musicalarue – LUXEY (40)

AOÛT 2022

14/08/2022 – Park rock – BAUDOUR (BE)

SEPTEMBRE 2022

10/09/2022 – Bridge to Hell Festival – LE CREST (26)