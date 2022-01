« Like A Villain » le nouveau single de BAD OMENS

Bad Omens vient de dévoiler un autre single tiré de son nouvel album studio « The Death Of Peace Of Mind » et qui sortira le 25 février prochain via Sumerian Records. Il s’intitule « Like A Villain » et s’écoute ci-dessous.

TRACKLISTING

1. CONCRETE JUNGLE

2. Nowhere To Go

3. Take Me First

4. THE DEATH OF PEACE OF MIND

5. What It Cost

6. Like A Villain

7. bad decisions

8. Just Pretend

9. The Grey

10. Who are you?

11. Somebody else.

12. IDWT$

13. What do you want from me?

14. ARTIFICIAL SUICIDE

15. Miracle