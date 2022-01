Les premières images de GHOST en concert avec ses nouvelles goules

Avec le début de sa nouvelle tournée américaine, les premières images de GHOST en concert et les premiers titres du nouvel album commencent à apparaître un peu partout sur le web. On peut donc y découvrir la nouvelle tête des « goules » avec un masque assez imposant cette fois, rendant probablement plus difficile le simple fait de jouer en Live.

A noter que le groupe joue également sa reprise de Metallica, « Enter Sadman », à voir via la dernière vidéo ci-dessous.