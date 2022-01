Les détails du nouvel album d’ AMORPHIS intitulé « Halo »

Communiqué: « Halo », le prochain opus très attendu des métalleux progressifs mélancoliques finlandais AMORPHIS, sortira le 11 février 2022 via Atomic Fire.

À cinq semaines de sa sortie, le groupe partage aujourd’hui sur YouTube le deuxième volet du documentaire studio qui l’accompagne. Regardez la bande-annonce pour suivre le voyage de Santeri Kallio, qui s’est même arrêté à l’église de Paavali pour des enregistrements d’orgue.

Il commente : « Il y a quelques avis du côté de Jens [Bogren ; producteur] qui disent que c’est plus mélodique mais pour moi, c’est aussi beaucoup plus lourd que les précédents albums d’AMORPHIS, du moins quelques-uns. C’est définitivement plus axé sur les guitares, les guitares jouent un rôle principal sur cet album. Il y a quelques chansons où les claviers sont plus présents, comme « The Moon » et « Halo », mais la plupart du temps, c’est super massif ! ».

Une fois encore orné d’un artwork fourni par Valnoir (ALCEST, PARADISE LOST etc.), « Halo » a été enregistré, produit et mixé par Jens Bogren (Fascination Street Studios) tandis que les tâches de mastering ont été assurées par Tony Lindgren.

Pré-commandez l’album physiquement, pré-enregistrez le ou pré-commandez le numériquement pour recevoir ‘The Moon’ instantanément:

https://music.atomicfire-records.com/halo

« Halo » sera disponible dans les formats suivants

– CD-DIGIPAK

– 2LP IN GATEFOLD:

black

picture

gold (wholesale excl.)

red (US excl.)

blue marbled (band shop excl.)

yellow/blue marbled (Atomic Fire excl.)

orange marbled (Napalm Records & UK excl.)

red/blue marbled (Levykauppa excl.)

white/blue marbled (EMP + US excl.)

– BOX SET (incl. 2LP, excl. »Live In Europe 2018-2019« bonus CD, flag, slipmat and button):

white vinyl

green/blue marbled vinyl (Atomic Fire excl.)

silver vinyl (EMP excl.)

– TAPE (Levykauppa excl.)

Halo – Track Listing:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night

Pré-commandez également le 7″ d’AMORPHIS « On The Dark Waters », qui sortira le 28 janvier:

https://shop.atomicfire-records.com/product/43160/on-the-dark-waters-blue-white-vinyl

AMORPHIS

Tomi Joutsen | vocals

Esa Holopainen | guitars

Tomi Koivusaari | guitars

Santeri Kallio | keyboards

Olli-Pekka Laine| bass

Jan Rechberger | drums