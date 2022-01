Le GROS 4 à Strasbourg reporté à Avril

Communiqué de presse: Suite au décret récemment paru interdisant les concerts debout et limitant les jauges à 2000 personnes jusqu’au 22 Janvier, le concert de MASS HYSTERIA, NO ONE IS INNOCENT, TAGADA JONES et ULTRA VOMIT, prévu initialement au Zenith de Strasbourg le 15 Janvier est reporté au 1er avril.

Le Gros 4 proposera en effet son affiche aux fans déjà détenteurs de billets et à ceux à venir, le 1er avril.

Les billets déjà achetés pour la date initiale restent valables pour cette nouvelle date : aucune démarche particulière n’est à effectuer.

Pour les détenteurs d’un billet qui souhaitent se faire rembourser, ils peuvent le faire avant le 15 Février 2022 auprès de leur point de vente.

A PROPOS DU GROS 4

Une ambitieuse affiche, composée de 4 artistes rock reconnus, s’arrêtera aux 4 coins de la France en 2022. MASS HYSTERIA, NO ONE IS INNOCENT, TAGADA JONES, ULTRA VOMIT se réunissent pour une tournée explosive de 8 dates dans des Zénith disséminés un peu partout en France !

Sous la dénomination humoristique « Le gros 4 », ces artistes français et francophones, partent sur les routes avec un concept clin d’oeil amusé, à la tournée d’anthologie « The big 4 of thrash » rassemblant Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax.

Une façon de rassembler des amis de longue date qui aiment partager la scène et fédérer leurs publics avec des shows exclusifs pensés pour : les sets lists s’habilleront de pyrotechnie, de vidéo et belles créations de lumière sur fond de collaboration entre les groupes, inédite.

Une tournée qui ravira les fans et surprendra les curieux qui ont envie de renouer avec ces groupes intemporels.

Un concept original

La règle est simple : une même durée de concert pour chaque groupe, un ordre de passage différent tous les soirs et c’est une soirée unique pour chaque Zénith ! Pas de tête d’affiche mais un vrai partage de scène !

Le gros 4 vous convie donc à assister à un concept total de partage d’affiche, dans les plus grandes salles de France, pour le bonheur des fans inconditionnels du rock français.