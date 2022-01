Le 3ème album d’Abbath en Mars, un single en vidéo

Abbath qui sortira son 3ème album intitulé « Dread Reaver » le 25 mars via Season Of Mist, vient de publier une vidéo pour le single « Dream Cull », à voir ci-dessous.

« Dread Reaver » track listing:

01 – “Acid Haze”

02 – “Scarred Core”

03 – “Dream Cull”

04 – “Myrmidon”

05 – “The Deep Unbound”

06 – “Septentrion”

07 – “Trapped Under Ice”

08 – “The Book Of Breath”

09 – “Dread Reaver”

10 – “Make My Day”