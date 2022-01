Interview de Cyrielle Duval (BLACK HELLEBORE) pour la sortie du premier album « Disorder »

BLACK HELLEBORE est un nouveau groupe que nous avions découvert avec le single « Open Up Your Mind ». Le groupe vient de sortir son premier album intitulé « Disorder » qui brasse de nombreuses influences de la scène Metal et qui bénéficie d’une production puissante et tranchante. Cyrielle Duval, la chanteuse et guitariste du groupe, a bien voulu répondre à nos questions pour en savoir un peu plus sur ce nouveau combo français.

Quelle est l’histoire de BLACK HELLEBORE jusqu’à maintenant ? Comment et quand est né le projet et que s’est-il passé depuis ?

Cyrielle: L’histoire de Black Hellebore est un pour le moins complexe… En fait, le groupe est né pendant et grâce à la création de ce premier album. Je m’explique. A l’origine, cet album était censé être mon premier album solo. Il devait, suite à la sortie d’un premier single, Invidia, que j’avais réalisé avec Stéphan Forté à la composition et Jelly Cardarelli à la batterie et au mix/master. C’est donc logiquement que j’ai continué ma collaboration avec eux, sur le même modèle, pour ce premier album. Entre temps, Anthony a rejoint le groupe en tant que guitariste, bassiste, pianiste, sur les recommandations de Stéphan. Il s’est avéré qu’il est un excellent compositeur, toujours plein d’inspirations! C’est donc tout naturellement que je lui ai proposé de composer quelques morceaux sur cet album. Et chemin faisant, l’idée de sortir cet album en solo me paraissait de plus en plus incongrue. Nous réalisions un vrai travail d’équipe, qui plus est avec une super entente! Nous avons donc décidé de sortir cet album en tant que groupe, et c’est ainsi que Black Hellebore est né il y a environ 6 mois. Depuis, nous avons sorti deux clips qui ont dépassé les 40 000 vues, et aussi sorti

notre premier album « Disorder ».

Le nom du groupe vient de la fleur du même nom et de sa spécificité de fleurir en hiver. Mais avais-tu un attachement particulier pour les fleurs ou juste cette fleur en particulier ?

Les deux. Je fais actuellement un doctorat en biologie, et ai toujours été très sensible à la nature (aussi bien flore que faune). Mais je dois avouer que quand j’ai découvert l’hellébore noire, celle-ci m’a tout de suite interpellé! Il faut dire qu’une fleur aux pétales noirs, ce n’est pas courant! Plus particulièrement, c’est la dualité que je perçois dans cette fleur qui m’a plu! Elle existe à la fois en noir et en blanc, et malgré son apparente fragilité fleurit en hiver. Je pense que cette dualité sombre vs. lumière, fragilité vs. résistance reflète bien notre groupe, autant sur le plan musical que sur le plan personnel.

Vous êtes avant tout un duo, mais vous allez a priori recruter des musiciens pour les concerts. Où en êtes-vous dans vos recherche, avez-vous déjà trouver des musiciens ?

Oui, nous avons déjà trouvé notre batteur, ainsi que notre bassiste! Nous souhaitons maintenant nous concentrer sur le montage du spectacle, et quand celui-ci sera plus avancé, nous pourrons faire les présentations.

Anthony et toi avez été les élèves de Stéphan Forté (Adagio) et il a également participé à l’écriture de l’album. Est-ce un élément essentiel pour le groupe ?

Aujourd’hui Stéphan est un vrai ami pour nous deux, mais il a à l’origine également eu un véritable rôle de mentor. Comme je le mentionnais plus haut, c’est par son intermédiaire que notre petite équipe (Anthony, Jelly, moi-même) nous sommes rencontrés! Je ne peux pas m’exprimer pour Anthony, mais en ce qui me concerne, Stéphan m’a permis d’intégrer le milieu de la musique de la manière la plus professionnelle possible pour une jeune artiste. Il m’a permis de réaliser mon premier single, qui a lancé le projet de BH. Son univers musical m’a également beaucoup influencé. Nous sommes très fiers d’avoir pu travailler avec lui sur cet album, c’est un privilège!

Votre musique reprend et mélange pas mal de styles de la scène « Metal » au sens large. Mais duquel te sens tu le plus proche et pourquoi ?

Haha, justement, notre musique mélange tous ces styles car nous les aimons tous autant les uns que les autres! Je ne pourrai pas en choisir un plus particulièrement, ils m’influencent tous énormément! Le style qui à l’origine m’a fait basculer dans le métal est le trash. J’ai ensuite eu une belle période métal sympho, et aujourd’hui j’ai un penchant prononcé pour le death mélo. Sans oublier le hard rock, que j’adore! Je pense que je recherche principalement une énergie, une rage et une violence dans ces musiques, qui vont agir sur moi comme un exutoire de toute l’énergie que je ne peux exprimer autrement que par la musique.

On sent beaucoup de travail sur la production, les effets, la post production, comment avez-vous mis tout ça en place ?

Ca a été assez compliqué, car le confinement a complètement modifié notre organisation initiale et les délais prévus depuis le début. Même si avec du recul, il a également été très bénéfique pour nous puisque grâce à la mise en place du télétravail (Anthony et moi avons en effet tous les deux un autre travail en parallèle), nous avons pu être plus productifs et consacrer plus de temps à l’enregistrement. Et concernant la post-prod, le mix etc., nous avons principalement travaillé en visio avec Jelly.

Comment avez-vous enregistré « Disorder » ? Etes-vous plutôt fans de la production classique en studio ou de la version moderne avec tous ces nouveaux plugins, simulation d’amplification etc..

Le covid ne nous a pas tellement laissé le choix haha! Nous avons enregistré les voix en studio avec Jelly, mais tout le reste a été fait chacun dans son home-studio. Je pense qu’il y a du bon dans les deux méthodes. J’aime beaucoup le son lourd et chaud de l’enregistrement guitare en studio par exemple, mais ces dernières années il y a eu un progrès technologique formidable avec les plug-ins etc. Honnêtement, le Axe-FX III fait des merveilles! Et puis le fait de pouvoir tout faire chez soit grâce à ces technologies représente un formidable gain de temps!

On te voit alterner le chant et la guitare notamment dans le clip de « My Difference ». As-tu une préférence pour l’un ou l’autre ?

Question très difficile… A vrai dire non, je n’ai pas de préférence. Les deux sont très importants pour moi.

Mais si tu devais n’en choisir qu’un seul ?

Impossible haha! Dans le cadre de Black Hellebore, j’ai clairement fait le choix de me dédier principalement au chant. Mais dans la vie de tous les jours, je pratique autant l’un que l’autre. Et on ne sait jamais, qui sait dans un futur autre projet, peut-être que je jouerai plus de guitare… Mais je dois avouer que le chant me fait énormément de bien! C’est une pratique assez sportive, qui me permet de me défouler (car je n’ai pas vraiment le temps de faire du sport à côté). Et la respiration au chant se rapproche des respirations pratiquées en méditation, cela a aussi un effet thérapeutique sur moi qui suis une personne extrêmement stressée!

On voit également que tu joues sur E-II Eclipse de chez ESP, qu’est-ce qui te plait le plus sur cette guitare et pourquoi ?

Tout! Cette guitare est juste parfaite, je l’adore! D’une manière générale, je suis une grande fan d’ESP depuis le début de ma pratique guitaristique! La qualité de leurs instruments n’est plus à démontrer: le choix des bois (sur celle-ci j’ai un manche en ébène), les mécaniques et la qualité des finitions sont impressionnantes, rien n’est laissé au hasard! Sur celle-ci j’ai des micros doubles EMG, mes préférés! J’aime leur sonorité lourde et agressive! Les guitares ESP sont taillées pour du métal « rentrededans », et c’est ce que j’aime! Sans mentionner le confort de jeu. Et plus particulièrement sur cette E-2 Eclipse, la finition violet pailleté est juste sublime! Ca a été un coup de coeur dès que je l’ai vue!

Quels sont vos objectifs et vos projets désormais ?

Nous sommes actuellement en pleine sortie et donc promotion de « Disorder ». Quand cela se calmera un peu, notre premier objectif est de monter sur scène et de présenter notre musique au

public! Nous travaillons donc actuellement en priorité là-dessus, mais sommes freinés par le contexte sanitaire malheureusement. Nous espérons néanmoins réussi à nous produire en France courant 2022. Nous avons également un projet de 3ème clip pour l’année à venir. Et plein d’idées musicales pour la suite de Black Hellebore!

Un dernier mot?

Merci à vous pour cette interview! Un grand grand merci également à toutes les personnes qui ont

pris le temps d’écouter notre musique! Nous avons énormément de retours positifs et cela est très

encourageant! On espère vous retrouver rapidement sur scène!

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/BlackHelleboreBand/