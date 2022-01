HEART ATTACK signe avec ATOMIC FIRE RECORDS et dévoile « Septic Melody » en vidéo

Communiqué: Heart Attack est un mélange groovy et imprévisible de thrash metal moderne et leur première nouvelle chanson, « Septic Melody », marque les débuts de Heart Attack sur leur nouveau label Atomic Fire Records. La chanson passe de la furie thrash déchaînée à des mélodies planantes et revient en un rien de temps. Pas étonnant que l’armada française l’ait choisi comme premier single.

« Nous avons écrit la musique de Septic Melody pendant le premier lockdown, et nous avions beaucoup de rage et de frustration à libérer », déclare le groupe. La chanson parle de la lutte intérieure et du désespoir auxquels l’humanité peut faire face lorsqu’elle est confrontée aux épreuves de la vie ou à d’autres événements qui écrasent le monde qui vous entoure. Les personnages masqués sont là pour personnifier ces malheurs et pousser le personnage principal à la folie dans le clip. Le clip est tourné dans les arènes romaines de Fréjus (sud de la France), construites au premier siècle. « Cette arène a une atmosphère tellement magique avec le son natif des tambours. Tourner la vidéo là-bas était si fort comme jouer en direct devant la scène d’un festival, c’était incroyable », s’interroge le groupe à propos de la réalisation de la vidéo.

Kevin Geyer, vocaliste et guitariste, commente la signature :

« Lorsque nous avons appris qu’Atomic Fire Records était intéressé par la signature de Heart Attack, ce fut une grande émotion pour le groupe. Nous étions vraiment honorés que des personnes aussi importantes dans l’industrie de la musique croient en un groupe du sud de la France comme nous. L’équipe d’Atomic Fire nous a mis en confiance. Ce sont vraiment des personnes excellentes, réactives et compréhensives avec un bon sens de l’humour. C’est un plaisir de travailler avec eux et de se sentir si soutenu. C’est une chance incroyable de travailler avec eux, et nous sommes très heureux de cette collaboration. »

Le groupe a joué au prestigieux Hellfest, partagé la scène avec Trivium et Opeth, ou fait la première partie de Megadeth à Lyon. Leur nouvel album « Negative Sun » est l’amalgame parfait de thrash metal rugissant et de mélodies épiques et sortira dans le monde entier via Atomic Fire Records le 10 juin 2022.

Heart Attack s’adresse aux fans de Gojira, Machine Head et des premiers temps de Metallica à la recherche du riff définitif qui les aidera à rouler pendant un long trajet sous le soleil. Vive la France, et souvenez-vous où vous l’avez entendu en premier !

HEART ATTACK is:

Kevin Geyer – Rhythm Guitar, Lead Vocals

Christophe Icard – Drums

Chris Cesari – Lead Guitar, Keyboards

William Ribeiro – Bass Guitar, Lead Vocals