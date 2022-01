Haunted Shores (Mark Holcomb, Misha Mansoor) annonce un album et en dévoile un extrait

Haunted Shores, le projet instrumental des guitaristes de Periphery Mark Holcomb et Misha Mansoor, sortira un album intitulé « Void » le 11 mars via 3DOT Recordings. Le duo vient de dévoiler un premier single intitulé « Hellfire » à découvrir ci-dessous.

« Void » track listing:

01 – “Hellfire”

02 – “OnlyFangs”

03 – “When In Oslo”

04 – “Null”

05 – “Perpetual Windburn”

06 – “Immaterial”

07 – “Void”

08 – “Nocturnal Hours” (feat. Jørgen Munkeby of Shining (NOR))