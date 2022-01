Greyhaven dévoile le single « Foreign Anchor »

Greyhaven vient de dévoiler un nouveau single intitulé « Foreign Anchor » en vidéo. Il est tiré de l’album « This Bright And Beautiful World » prévu pour le 15 Avril. A noter que c’est Will Putney (Body Count, Every Time I Die) qui a produit, mixé et masterisé l’album qui comporte 10 morceaux.