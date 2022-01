GODSMACK en concert au Casino de Paris le 6 octobre 2022

Communiqué: Des influences allant d’Alice in Chains à Metallica, mêlées à des rythmes tribaux et une aura mystique : voici le secret du son de Godsmack ! Le groupe est devenu une figure incontournable de la vague post-grunge/nu-metal de la fin des années 90. Mené par le chanteur Sully Erna, le groupe a vendu 20 millions d’albums et s’est produit sur les plus grandes scènes à travers le monde (notamment au Hellfest en 2015 et 2019). Après plus de 25 ans de carrière, Godsmack continue de rassembler les foules grâce à une présence scénique hors-norme et des albums toujours plus audacieux.

Ne manquez pas Godsmack en concert le 6 octobre 2022 au Casino de Paris pour vibrer sur les classiques I Stand Alone, Awake ou Cryin’ like a Bitch !

Prévente exclusive jeudi 27 janvier

Ouverture de la billetterie points de vente habituels 28 janvier

Plus d’infos: https://www.gdp.fr/fr_FR/