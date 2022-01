GHOST annonce son nouvel album avec un nouveau single

Communiqué : « Nous bâtissons notre empire sur les cendres de l’ancien » : Aujourd’hui, le groupe suédois GHOST, lauréat d’un GRAMMY, annonce l’arrivée imminente de « Impera« , son cinquième album studio qui sortira le 11 mars 2022 sur Loma Vista Recordings (distribution Virgin / Universal)

Cette annonce est accompagnée par la mise en ligne du premier single, le sublime et obsédant « Call Me Little Sunshine » disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques, ainsi que via une interprétation visuelle fantasmagorique filmée par le réalisateur emblématique Matt Mahurin et mettant en vedette l’actrice, chanteuse et danseuse américaine, Ruby Modine. L’album comprend également le titre « Hunter’s Moon« , que l’on a déjà pu entendre dans le générique de fin du film d’horreur « Halloween Kills », et dont le 45 tours sortira physiquement le vendredi 21 janvier.

« Impera » voit GHOST littéralement transporté des centaines d’années avant de l’ère de la peste noire qui avait ravagé l’Europe au 14ème siècle, comme l’évoquait « Prequelle » (nominé comme « Meilleur Album Rock » aux GRAMMY Awards en 2018). Musicalement le plus ambitieux et lyriquement le plus incisif des opus de GHOST, à travers ses 12 chansons « Impera » voit des empires s’élever puis s’effondrer, des messies en devenir plaider leurs causes (financières et spirituelles), des prophéties sont annoncées alors que les cieux se remplissent de corps célestes divins et artificiels… L’ensemble est placé sur une toile de fond mélodique hypnotique et sombrement colorée.

On aborde pas « Impera » comme n’importe quel autre album… à son écoute on sait indubitablement que l’on a affaire à la quintessence de GHOST…

Produit par Klas Åhlund et mixé par Andy Wallace

liste des titres :

01) Imperium

02) Kaisarion

03) Spillways

04) Call Me Little Sunshine

05) Hunter’s Moon

06) Watcher In The Sky

07) Dominion

08) Twenties

09) Darkness At The Heart Of My Love

10) Grift Wood

11) Bite Of Passage

12) Respite On The Spital Fields

Le 26 janvier prochain GHOST entamera une tournée de 26 dates aux Etats-Unis en co-tête d’affiche avec les danois de VOLBEAT.

Puis le groupe débarquera en Europe au printemps pour une série de concerts qui passera par Paris et l’Accor Arena, le lundi 18 avril 2022

