Five Finger Death Punch publie une vidéo pour « The Tragic Truth »

Five Finger Death Punch vient de publier une vidéo pour le titre « The Tragic Truth » pour le 42ème anniversaire de son chanteur Ivan Moody.

« The Tragic Truth » était au départ sorti en 2011 comme titre bonus de la version iTunes du troisième « American Capitalist » et a ensuite fait partie du greatest-hits « A Decade Of Destruction – Volume 2 » sorti en octobre 2020.

Le groupe déclare à ce propos: Nous avons écrit ‘The Tragic Truth’ en 2011 pour l’album ‘American Capitalist’, mais il n’était tout simplement pas terminé dans les délais de fabrication. Comme la chanson était très importante pour nous, nous ne voulions pas attendre l’album suivant, elle a donc été ajoutée en bonus à l’édition numérique. Par conséquent, il n’a jamais vraiment reçu l’attention que nous lui voulions et beaucoup de nos fans ne sont même pas au courant de son existence. Cela a été une conversation pendant des années pour revenir d’une manière ou d’une autre à cette chanson, et nous avons senti en ce moment, le jour de l’anniversaire d’Ivan, et à deux mois de son quatrième anniversaire de sobriété, que c’était probablement une aussi bonne occasion que possible de sortir ce clip ; car c’est un journal visuel de notre histoire… La bataille contre la dépendance… la douleur… le chaos… la vie et même la mort. Célébration d’une victoire, renaissance d’Ivan dans une nouvelle vie. C’est aussi un message pour ceux qui luttent actuellement contre l’addiction : vous êtes plus que votre addiction, et vous n’êtes jamais seul. Chercher de l’aide, riposter, il n’est jamais trop tard… Ivan est revenu d’entre les morts, littéralement. Il était parti si loin, s’il peut le faire, vous pouvez le faire. Que ceci soit un témoignage de cela ».

FIVE FINGER DEATH PUNCH sera en Europe cet Eté :

Sun 12th June 2022 – Nova Rock, Nickelsdorf, Austria

Tue 14th June – Sparkassenpark, Moenchengladbach, Germany HEADLINE

Wed 15th June – Wuhlheide, Berlin, Germany HEADLINE

Fri 17th June – Hellfest, Clisson, France

Sat 18th June – Graspop, Dessel, Belgium

Mon 20th June – Ahoy, Rotterdam, Holland HEADLINE

Wed 22nd June – Prague Rocks, Prague, Czech Republic

Fri 24th June – Download, Hockenheim Ring, Germany

Sat 25th June – Tons Of Rock, Halden, Norway

Mon 27th June – Goransson Arena, Sandviken, Sweden HEADLINE

Tue 28th June – Royal Arena, Copenhagen, Denmark HEADLINE

Wed 29th June – Frauenfeld Rocks, Frauenfeld, Switzerland

Sat 2nd July – Tasmajdan, Belgrade, Serbia HEADLINE

Tue 5th July – Budapest Arena, Budapest, Hungary HEADLINE

Mon 11th July – Saku Arena, Tallinn, Estonia HEADLINE

Tue 12th July – A2, St. Petersburg, Russia HEADLINE

Fri 8th– 26th July – Parklive Festival, Moscow, Russia

Sat 16th July – U Park Festival, Kiev, Ukraine