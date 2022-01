ENDSEEKER dévoile une vidéo pour « Merciless Tide »

ENDSEEKER vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Merciless Tide », extrait de leur dernier album « Mount Carcass » sorti en avril 2021 via Metal Blade Records

Ben Liepelt (guitares) commente : « Merciless Tide traite d’un tas de soi-disant théories de la conspiration qui sont toujours une grande chose et semblent même avoir massivement augmenté au cours des 2 dernières années. C’est l’une des premières chansons que nous avons écrites pour « Mount Carcass » et avec son groove midtempo lourd, nous avons pensé que ce serait un excellent choix pour sortir la 6ème vidéo de cet album alors que les paroles sont plus actuelles que jamais. La vidéo a été tournée lors d’un froid dimanche après-midi de décembre 2021 et nous voulions la garder très simple avec une forte ambiance DIY. Pas de trucs sophistiqués, juste 5 d’entre nous en train de jouer dans notre salle de répétition. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez ».

Plus d’infos: http://metalblade.com/endseeker