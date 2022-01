DEFICIENCY dévoile une vidéo pour « A Fire Asleep »

Communiqué: DEFICIENCY (Melodic Thrash Metal) dévoile le vidéoclip « A FIRE ASLEEP », premier extrait de son nouveau concept-album « Warenta ».

Réalisé sur un ancien site d’exploitation de charbon en Lorraine (Parc Explor Wendel), ce projet ambitieux pose le cadre visuel et musical de ce nouveau disque, retraçant une mystérieuse légende locale du bassin minier.

Les pré-commandes du nouvel album sont déjà disponibles sur le site du label METAL EAST PRODUCTIONS

https://label.metaleast.fr/shop/

𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊𝐋𝐈𝐒𝐓:

1. Wᴀʀᴇɴᴛᴀ – 5:35

2. Dɪᴄʜᴏᴛᴏᴍʏ – 4:17

3. I Aᴍ Tʜᴇ Mɪsꜰᴏʀᴛᴜɴᴇ Hᴇʀᴀʟᴅ [𝘍𝘵. 𝘚𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘨𝘶𝘦𝘴𝘵 #1?] – 5:07

4. Tʜᴇ Bʟᴀᴄᴋ Bᴏᴏᴋ – 5:47

5. Tʜᴇ Fᴇᴀᴛʜᴇʀs – 7:09

6. Lᴜᴍᴘᴇɴᴅᴏᴋᴛᴏʀ [𝘍𝘵. 𝘚𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘨𝘶𝘦𝘴𝘵 #2?] – 5:15

7. Lᴜᴅᴍᴀ – 6:12

8. A Fɪʀᴇ Asʟᴇᴇᴘ – 5:25

9. Aʟʟᴇᴠɪᴀᴛᴇ Tʜᴇ Sᴜꜰꜰᴇʀɪɴɢ – 5:39

10. Rᴇᴀʟ Is Rᴇᴠᴇᴀʟᴇᴅ (𝘣𝘰𝘯𝘶𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘤𝘬) – 4:12

𝐑𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞: 54’41

𝐌𝐢𝐱 : Flavien Morel – Boundless Productions

𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠: Tony Lindgren – Fascination Street Studios

𝐀𝐫𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 & 𝐋𝐚𝐲𝐨𝐮𝐭: Lorelei Metal-East – @goldngarlic (insta)

𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐂𝐃 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐩𝐚𝐜𝐤 / 𝟏𝟔 𝐩. 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐥𝐞𝐭

𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑊𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎? 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠… 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟…

Well, it’s a new 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭-𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦! More info are coming soon…

To be released Worldwide via Metal East Productions on March 11th, 2022.