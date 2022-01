DAGOBA dévoile le nouveau single « On The Run » en vidéo

Communiqué: Après la puissance de son dernier single « The Last Crossing », DAGOBA dévoile une touche plus mélodique avec « On The Run », présent sur l’album By Night qui sortira le 18 février chez Napalm Records. Avec un duo harmonique entre chant masculin et voix féminine, DAGOBA se libère une fois de plus des carcans entre les genres, prouvant que le quartet français est sur le point de se constituer une place de choix au sein de la scène Metal Moderne internationale.

Shaw’ à propos du nouveau single « On The Run » :

« J’ai toujours voulu sortir un morceau dont les couplets ne contiennent qu’un piano et des voix, maintenant c’est fait ! L’idée principale était de créer un contraste entre le calme du couplet et les énormes accords menant au refrain, où la voix est la ligne principale. Dès le début du processus d’écriture, je savais qu’une chanteuse me rejoindrait sur ce morceau et c’est également nouveau pour nous. « On The Run » est un morceau audacieux, mais il vous donnera envie de l’écouter en boucle ! »

Après avoir laissé son empreinte sur la scène internationale avec un mélange unique de Metal et de grooves à couper le souffle, après avoir tourné sans relâche et en partageant la scène avec des artistes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA se prépare à atteindre le niveau supérieur avec son album, le plus ambitieux à ce jour !

DAGOBA maîtrise habilement l’équilibre entre des breakdowns massifs, des murs sonores denses et des transitions groovy. Même dans ses passages les plus puissants, l’album ne devient jamais trop écrasant – les morceaux s’enchaînent avec facilité et sans aucun temps mort. By Night est une bête d’album montrant jusqu’où DAGOBA peut combiner une multitude d’influences et de styles, tout ceci sans effort. C’est un incontournable pour les vrais fans de Metal Moderne !

DAGOBA à propos du processus de création de By Night :

« Nous vivons des temps difficiles et ce n’est pas seulement à cause de cette pandémie qui sape les forces. Parfois, le monde semble être un endroit sombre. Nous savons que c’est un projet ambitieux, mais nous voulons vraiment que nos fans se sentent bien et nous souhaitons contribuer à leur bonheur. C’est la raison pour laquelle nous délivrons notre mélange de Metal. Nous avons eu tellement de temps pour nous concentrer sur la production de l’album au cours des semaines et des mois de confinement. Nous avons pu examiner chaque détail de chaque morceau et By Night est ainsi devenu notre album le plus abouti à ce jour. Nous sommes vraiment satisfaits de ce nouvel album et nous avons hâte de le partager avec nos fans et tout le monde. »

By Night sera disponible dans les formats suivants :

– CD Digipack

– Bundle CD + Tee-shirt

– Vinyle noir

– Vinyle rouge transparent – édition limitée

– Album numérique

Lien précommandes: https://napalmrecords.com/english/dagoba

ECDYSIS BY NIGHT TOUR 2022 : DAGOBA & INFECTED RAIN

16.02. (DE) MUNICH Backstage Club

17.02. (DE) TRIER Mergener Hof

18.02. (DE) WEINHEIM Cafe Central

19.02. (DE) DRESDEN Beatpol

22.02. (PL) WARSAW Hydrozagadka

23.02. (CZ) BRNO Melodka

24.02. (CZ) PRAGUE Rock Café

25.02. (CZ) ČESKE BUDEJOVICE Fabrika

26.02. (CZ) OSTRAVA Barrák

28.02. (AT) VIENNA Viper Room

02.03. (AT) SALZBURG Rockhouse

03.03. (AT) GRAZ Explosiv

04.03. (CH) LUCERNE Sedel

05.03. (CH) MONTHEY Pont Rouge

06.03. (DE) STUTTGART Club Cann

08.03. (FR) STRASBOURG La Maison Bleue

09.03. (FR) SAVIGNY LE TEMPLE L’Empreinte

10.03. (FR) BORDEAUX Barbey Rock School

11.03. (FR) NIORT Le Camji

12.03. (ES) BILLBAO Stage Live

13.03. (PT) LISBON RCA Club

15.03. (ES) SEVILLA Sala X

16.03. (ES) MADRID Caracol

17.03. (ES) BARCELONA Razzmatazz 3

18.03. (FR) CHALON SUR SAONE La Peniche

19.03. (FR) NILVANGE Le Gueulard Plus

20.03. (FR) CHATEAU THIERRY La Biscuiterie

15.04. (FR) ST GERMAIN EN LAYE La Clef

17.04. (FR) FONTENAY LE COMTE On n’a plus 20 ans *

19.04. (BE) ROESELARE De Verlichte Geest *

20.04. (NL) BREDA Mezz

21.04. (NL) DRACHTEN Iduna

22.04. (BE) BREE Ragnarock

23.04. (NL) ARNHEM Willemeen

27.04. (DE) ESSEN Turock

28.04. (DE) COLOGNE Helios 37

29.04. (DE) HAMBURG Logo

30.04. (DE) HANNOVER Béi Chéz Heinz

01.05. (DK) AALBORG 1000Fryd

02.05. (DK) VANLØSE Stairway

03.05. (DK) KOLDING Godset

05.05. (NO) KOPERVIK Karmøygeddon Metal Festival *

06.05. (SE) SROCKHOLM Hus 7 *

07.05. (SE) GOTHENBURG Valand *

* Seulement Dagoba