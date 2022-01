BULLET FOR MY VALENTINE reporte ses concerts

En raison de la situation sanitaire impactant l’organisation de leur prochaine tournée, Bullet For My Valentine se voit dans l’obligation de reporter leurs dates européennes, dont les concerts initialement prévus à Paris à l’Olympia le 15 février 2022 et à Toulouse au Bikini le 18 février 2022.

Le groupe déclare :

« Nous sommes au regret de vous annoncer que notre tournée européenne devant commencer ce mois-ci doit être reportée. En raison de la situation sanitaire actuelle et des restrictions en vigueur dans certains pays, nous sommes malheureusement dans l’incapacité de venir et de jouer pour vous.

Nous sommes cependant en train de travailler sur un nouveau planning de tournée, à un moment plus propice pour nous tous. Nous voulons vous proposer le meilleur concert possible et avons hâte d’être de retour sur scène. Nous sommes impatients de vous retrouver. »

Leur passage au Hellfest est bien maintenu.

Report des dates prévues à

Paris à l’Olympia le 15 février 2022

Toulouse au Bikini le 18 février 2022