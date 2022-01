AMORPHIS dévoile une vidéo pour « On The Dark Waters »

Communiqué: AMORPHIS dévoile le clip de son nouveau single ‘On The Dark Waters’, disponible en exclusivité sur vinyle 7 ».

Plus d’infos: https://www.atomicfire-records.com/product/43160/on-the-dark-waters-blue-white-vinyl

« Halo », le nouveau chef d’œuvre des métalleux progressifs mélancoliques finlandais AMORPHIS, sortira le 11 février via Atomic Fire.

Plus d’infos: https://music.atomicfire-records.com/halo.

Halo – Track Listing:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night

Avant le dévoilement officiel du disque, le groupe révèle enfin aujourd’hui un nouveau single accompagné d’un clip filmé dans la neige finlandaise et réalisé par Pekka Hara. On The Dark Waters » est une nouvelle preuve du talent indéniable du groupe à fusionner des riffs lourds avec un refrain épique et mélodique, et fait non seulement partie du nouvel album mais est également disponible en vinyle 7 » exclusif.

Le parolier Pekka Kainulainen commente le thème du morceau :

« J’ai eu l’idée d’inverser la direction du ruisseau Tuonela – Tuonela est le royaume des morts dans la mythologie finlandaise. J’ai donc commencé à écrire à partir du moment de la mort… Et la mort n’était pas la fin, mais le début. »

En outre, le groupe a lancé une collaboration spéciale avec « Pook Watches » pour une pièce de collection unique : La montre Pook On The Dark Waters.

Les montres sont garanties 3 ans et leurs composants ont été sélectionnés de manière à ce que la montre soit fonctionnelle pendant longtemps et qu’elle puisse être réparée par un horloger. Toutes les unités sont assemblées dans l’atelier d’horlogerie de Pook à Joensuu, en Finlande, et seront fabriquées en édition limitée, chaque paquet comportant un message de bienvenue signé par le groupe. La livraison des montres commencera au printemps 2022. Les précommandes peuvent être passées à partir d’aujourd’hui.