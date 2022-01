6:33 en concert le 26 février 2022 à Paris, au Bus Palladium

Communiqué: Deadly Scenes, leur dernier album, avait été accueilli avec enthousiasme en 2015 : c’est peu dire que depuis, les inclassables 6:33 étaient attendus de pied ferme. Et leur retour aux affaires ne passera pas inaperçu. Concept-album comme seul 6:33 en a le secret, Feary Tales For Strange Lullabies (The Dome) s’amuse à raconter le parcours initiatique d’un jeune aspirant à la célébrité, propulsé dans le show business – face lumineuse et côtés sombres. Alchimiste des genres, 6:33 pulvérise comme jamais les frontières entre rock, métal et électro – et démontre avec brio que le heandbanging est compatible avec le dance floor. Le résultat ? Un album incendiaire et accrocheur, redoutablement efficace, qui va faire chauffer les platines, les cerveaux et les fosses des salles de concert.

Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblait le précédent spectacle de 6:33, regardez la vidéo ci-dessous :

LA NÉBULEUSE D’HIMA

Après deux EPs, LNH sort son premier album, « la Guerre des Rois », le 26 février!

Groupe ovni de la scène metal, avec en tête de proue Faustine Berardo (ex-Munshy), LNH s’impose dans une fusion Metal, Hip-Hop, Electro, agrémentée d’influences diverses (Trip-Hop, Pop-Rock, World ou Chanson…).

LNH, c’est un univers musical calé et s’interrogeant sans relâche sur l’âme humaine. Tantôt offensive et rageuse, tantôt douce et émouvante, LNH rit, pleure, crie de rage, pleure de joie, se laisse faire ou se défend, se questionnant, à chaque seconde, sur son essence et ce qui la traverse.

D’une manière plus large, LNH est aussi la pierre angulaire du collectif artistique, La Nébuleuse d’HIMA, créé autour de son répertoire musical, au sein duquel une vingtaine d’artistes proposent des invasions de lieux, des installations d’expression libre aux publics, mais aussi des performances scéniques et de rue, à travers Nébula, troupe de performers, créée en parallèle du groupe.

https://www.facebook.com/lanebuleusedhima/

Pour entrer dans l’univers de LNH, regardez la vidéo ci-dessous :

DAMANTRA

Depuis 2018, les 4 adeptes du Rock gardent les galettes de Rage Against The Zeppelin comme livres de chevet dans leur bicoque Toulousaine. Entre tendresse et violence, ils chantent en live leur bonne parole aux fidèles, guidés par une frontwoman qui botte des culs. Les mois passent, l’envoûtement prend et 50 concerts plus tard, ils suivent les enseignements de leurs nouveaux mentors au Bolegason (Castres) pour préparer et sortir leur dernier ouvrage «Jekyll and Hyde». Si leur mantra était un orage, il s’appellerait Katrina.

https://www.facebook.com/DamantraBand

Damantra en concert, c’est ça ! Regardez la vidéo ci-dessous :

▼ INFOS PRATIQUES

• 21h00 : 10 € sur place

• 00h30 : Club (DJs) – 15 € (1 conso)

• Pass sanitaire obligatoire

• Informations et Réservation Bar : 01 45 26 80 35

Event Facebook : https://www.facebook.com/100003495913842/posts/4523805871079232/?d=n

Le Bus Palladium : 6, rue Pierre Fontaine 75009 Paris

Metro : Ligne 2 ou 12 – Pigalle

Bus : 74 – Pigalle Chaptal