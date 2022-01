20 Seconds Falling Man dévoile une nouvelle vidéo pour « Dear Lord »

20 Seconds Falling Man, le groupe de Post HxC Nantais, vient de publier une vidéo pour le titre « Dear Lord », à voir ci-dessous.

INFOS

« Nous sommes heureux de vous annoncer notre participation au Hellfest Open Air Festival, le dimanche 26 juin 2022 sur la Valley avec entre autre Monster Magnet, The Obsessed, EYEHATEGOD, THOU, UFOMAMMUT, REGARDE LES HOMMES TOMBER X Hangman’s Chair, Year of no light, The Atomic Bitchwax…

See you next year in Hell ! »

20 Seconds Falling Man est un groupe de post-metal/post-hardcore de Nantes, actif entre 2008 et 2011, avec un passage sur le Metalcorner du Hellfest et un premier EP. Après une longue pause, le groupe se reforme en 2017, suivi d’un EP « #2 » en 2018 et une reprise d’« A Forest » de The Cure en 2019. De nouveaux morceaux arrivent prochainement ainsi qu’un nouvel album pour fin 2021.

« En 2020, nous nous sommes concentrés sur l’écriture d’un premier album prévu pour fin 2021, et entre temps, le Hellfest nous ont donné l’opportunité de participer à une live session dans le cadre de la Télé du Ferrailleur, nous permettant d’enregistrer, dans des conditions exceptionnelles, des morceaux tirés de notre passé et de notre futur. »