Un Live complet en vidéo pour Hypno5e

Communiqué: « A Distant Dark Source Experience » joué en direct au Paloma à Nîmes, France. Disponible via Pelagic Records. Téléchargement en haute définition disponible pour toutes les commandes de vinyles et de CD

Plus d’infos : https://listen.pelagic-records.com/hypno5e-adds-experience

HYPNO5E rapproche les sonorités obsédantes de leur marque unique de métal progressif d’avant-garde avec la sortie physique de A Distant Dark Source Experience, un concert en streaming enregistré plus tôt cette année, consistant en une performance complète de leur dernier album studio. Surgissant du sol aride des temps pandémiques, cette performance de A Distance (Dark) Source (2019, Pelagic Records) dépeint le groupe dans sa plus grande puissance et sa plus grande compétence, créant un hommage viscéral à la noirceur en chacun de nous, encore plus saisissant que l’enregistrement studio original.

Composé d’un double vinyle, d’un DVD et d’un téléchargement HD, A Distance Dark Source Experience est la manifestation physique la plus complète du live-stream original, qui a été enregistré au Paloma de Nîmes, une salle de théâtre de 1800 places dotée d’un équipement vidéo à 360°. Le visuel ressemble à une suite naturelle du clip de « On The Dry Lake ». Il s’agit d’une expérience tridimensionnelle du groupe en direct, qui se rapproche le plus possible de l’expérience réelle du groupe. Avec seulement les quatre musiciens du groupe, le manque de superposition fait ressortir les mélodies encore mieux, mais le groupe ne semble rien perdre de sa férocité.

Cette expérience live n’est pas seulement un témoignage durable de la compétence d’Emmanuel Jessua en tant qu’auteur-compositeur, mais aussi de son incroyable capacité technique en tant que chanteur, capable de couvrir les guitares qui s’entrechoquent et la batterie féroce d’un voile brumeux de grognements épais tout au long de l’album. Aussi fort que le groupe soit dans sa force, c’est dans les parties calmes de A Distant Dark Source que HYPNO5E brille vraiment. En jouant avec eux (plutôt qu’en les superposant aux instruments), les parties parlées distinctives deviennent encore plus instrumentales qu’une voix humaine. Alors que, sur l’album studio, elles signifiaient déjà un aperçu d’une couche plus profonde de signification – pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue française – sur ce disque, leur signification est transformée en quelque chose d’inintelligible, mais d’autant plus tangible. La façon dont les guitares s’y accrochent pendant les parties calmes transforme cette expérience cinématographique en quelque chose de fragile et de réel. D’une certaine manière, cela rend l’obscurité moins surnaturelle et plus humaine.

A Distant Dark Source Experience est un hommage approprié aux qualités cinématographiques de ce groupe et une interprétation définitive du matériel de leur dernier album studio. Transformant la violence de la nature (humaine) en un murmure au-delà d’une mélodie, les passages doux des mots parlés et les guitares nettes piquées au doigt forment une cadence à partir de laquelle Hypno5e reconstruit son hommage à la noirceur de nos âmes. Pour ceux qui ont regardé le live stream, c’est un souvenir incroyable, et pour ceux qui l’ont manqué, un témoignage incroyable de l’art viscéral de ce groupe.