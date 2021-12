STINKY, ODC et SWEET NEEDLES le 22 janvier 2022 à Paris

Communiqué: REVERSAL PRODUCTION présente NO TIME TO BREATH

Le concert avec Stinky + ODC + SWEET NEEDLES le 22 janvier 2022 à Paris au Backstage By The Mill

Lien Facebook: https://www.facebook.com/events/1764270287295079/

Billetterie: https://www.seetickets.com/fr/event/no-time-to-breathe/o-sullivans-backstage-by-the-mill/2150409

STINKY (Punk Hardcore – Nantes) :

Haute figure du milieu hardcore nantais, STINKY c’est plus de 350 concerts dans 15 pays différents, 4 tournées européennes, deux albums. Le groupe vibre sous l’influence de groupes tels que Comeback Kid, Miles Away, Bane ou encore Champion. Cette attirance non dissimulée pour la mélodie couplée à une affinité pour la violence font du combo une petite bombe d’énergie et d’agressivité

ODC (Métal alternatif – Paris) :

Fondé en 2017 par Celia Do accompagnée de son compositeur et de son parolier, ODC propose un univers Rock Métal énergique et poétique, teinté de sons modernes et classiques. Inspiré par des artistes très variés tels que Devin Townsend, Lacuna Coil, Disturbed, Breaking Benjamin ou encore Five Finger Death Punch.Après un 1er EP, une série de singles, un cover remarqué de Billie Eilish ainsi qu’une dizaine de concerts entre 2019 et 2021, ODC signe avec le label Blood Blast (Nuclear Blast/Believe).

Sweet Needles (Heavy Noisy – Paris) :

A la croisée du rock’n’roll et du métal, Sweet Needles propose un show puissant et très énergique où lourds riffs et mélodies s’entrecroisent dans une homogénéité maîtrisée. Sweet Needles n’est pas un groupe comme les autres : on ne peut pas lui coller une étiquette de style. C’est un mix de différents genres et influences allant du blues au métal plus extrême en passant par le hard rock et le stoner. Le groupe est aussi accessible à un public non initié et aux fans de rock & métal au sens large. Le groupe a signé avec Blood blast distribution (Believe) pour la distribution digitale de l’album et à jouer dans de belles salles et festivals en France mais aussi à l’étranger (Allemagne, Suisse, Belgique et Royaume-Uni), ainsi qu’a partager l’affiche avec de gros noms (H.E.A.T, Pop Evil, BlackBombA, Glenn Hughes, Thue Quireboys The New Roses et bientôt Crashdïet & Hardcore Superstar).