STENGAH dévoile une vidéo pour « At The Behest Of Origins », qui fait suite au premier single du groupe « Above Inhumanity ».

Fondé par le batteur Eliott Williame, STENGAH a le son, l’intelligence et l’ambition de pousser la musique lourde toujours plus loin dans le futur. Après des années d’évolution constante et d’attention méticuleuse aux détails, le groupe – complété par le bassiste Benoit Creteur, le guitariste principal Maxime Delassus, le guitariste rythmique Alex Orta et le frontman Nicolas Queste – a affiné son son jusqu’à un état de perfection avant-gardiste.

Plus d’infos : https://smarturl.it/Stengah