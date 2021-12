NAPALM DEATH dévoile le nouveau titre « Narcissus »

NAPALM DEATH vient de dévoiler le nouveau titre « Narcissus » tiré du mini album « Resentment is Always Seismic – a final throw of Throes » prévu pour le 11 février via Century Media Records.

Précommande: https://napalmdeath.lnk.to/ResentmentIsAlwaysSeismic-AFinalThrowOfThroesID