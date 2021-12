MACHINE HEAD à nouveau en compagnie de Navene Koperweis (Entheos, Animals As Leaders)

MACHINE HEAD qui prévoit de sortir son 10ème album l’été prochain, est actuellement en studio. En effet, Robb Flynn (Chant & Guitare) et Jared MacEachern (Basse & Choeurs) étaient le mois dernier à Oakland pour enregistrer 6 nouveaux morceaux.

Et c »est à nouveau le batteur Navene Koperweis (Entheos, Animals As Leaders), qui aurait été choisi pour enregistrer les parties batteries cette semaine. Il avait déjà travaillé avec le groupe pour le 3 titres « Arrows In Words From The Sky » sorti en juin dernier.

Plus d’infos : https://www.instagram.com/navenekoperweis/