Le Bal des Enragés, c’est FINI !

En effet, il y a une heure, c’est via un post Facebook, que Séverine DELAHAYE et Nicolas GIRAUDET respectivement présidente et co-fondateur de Rage Tour, fondateurs et producteurs du Bal des Enragés, ont annoncé la fin du super groupe français qui rassemblait des membres de TAGADA JONES, LOFOFORA, LOUDBLAST, PUNISH YOURSELF, BLACK BOMB A, NO ONE IS INNOCENT et j’en passe.

En effet, suite à un article paru dans Mediapart en Mai dernier et qui déclarait: « À l’aube de la reprise des concerts, plusieurs femmes actrices des scènes punk, hardcore et metal françaises veulent briser « l’omerta » sur les violences sexistes et sexuelles qui règne dans ces milieux artistiques, malgré les valeurs affichées. » (voir l’article complet en suivant ce lien)

Les producteurs de cette sacré aventure ont donc décidé qu’il était temps de tout arrêter car ils ne sont « plus tous sur la même longueur d’onde. ».

Voici le communiqué:

Nous, Séverine DELAHAYE et Nicolas GIRAUDET respectivement présidente et co-fondateur de Rage Tour, fondateurs et producteurs du Bal des Enragés, nous associons pour réagir fermement aux propos tirés d’un Whats app privé du BAL, révélés dans l’article MEDIAPART du 22 mai dernier. Les dernières révélations en cours sur cette histoire nous amènent à communiquer de nouveau et à réaffirmer notre position.

Nous disions déjà, en effet, en mai, au journaliste à l’origine de l’article, que nous ne cautionnons pas ce genre de propos.

Comme vous toutes et tous, une phrase nous a tout particulièrement choqués : « En autres interventions, un participant suggère, en parlant des « féministes » qui se sont faites l’echo des accusations de la victime présumée d’en « violer 2 ou 3 ».

Ces propos, même sur le ton de l’humour noir, sont totalement déplacés : nous ne pouvons les tolérer.

Contrairement à ce que quelques personnes écrivent ou tendent à laisser penser, aucun des 4 membres de TAGADA JONES n’est à l’origine de cette déclaration. Il ne nous appartient pas, toutefois, de parler à la place de l’auteur et nous le laissons s’exprimer s’il le souhaite. En revanche, nous mettons un terme à l’aventure du Bal des Enragés.

Nous avons passé de très belles années, fait de merveilleuses tournées, vécu de très grands moments… mais force est de constater que nous ne sommes plus tous sur la même longueur d’onde.

Les dates à venir ainsi que celles qui devaient être reportées sur 2022 sont donc tout simplement annulées.

A retrouver sur Facebook: