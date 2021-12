CULT OF LUNA dévoile une vidéo pour « Cold Burn »

Communiqué: CULT OF LUNA annonce son nouvel album , « The Long Road North », dont la sortie est prévue le 11 février 2022 sur Metal Blade Records. L’album fait suite à l’EP The Raging River de cette année, et prouve que depuis plus de deux décennies, CULT OF LUNA a forgé un son incomparable à d’autres – ambitieux, épique, viscéral, et trempé dans l’émotion.

« La longue route vers le nord est une longue route vers la maison. Une direction dictée par un appel qui pénètre la roche et résonne dans la forêt », déclare le vocaliste/guitariste Johannes Persson. « Il coule sur chaque lac, accéléré par le vent. Quand il vous atteint, vous savez que c’est le moment. Le moment d’aller de l’avant. Tu ne sais pas où il va te mener mais tu lui fais confiance. Les yeux levés vers le soleil de minuit, il vous rapproche. La route est longue et la fin est incertaine. »

Avec A Dawn To Fear en 2019, CULT OF LUNA a atteint le point culminant de sa carrière, et avec The Raging River EP en 2021, ils ont poursuivi ce voyage, qui se termine avec The Long Road North, qui est l’une de leurs œuvres les plus dynamiques et les plus belles à ce jour.

CULT OF LUNA sera en concert en France en 2022

11 mars à Paris/ Olympia avec Alcest & Svalbard

et en octobre 2022 avec Caspian & Holy Fawn

5 octobre à Toulouse/ Metronum

6 octobre à Biarritz/ Atabal

11 octobre à Nantes/ Stereolux

12 octobre à Lille/ Aeronef

13 octobre à Strasbourg/ La Laiterie

The Long Road North Track Listing:

01. Cold Burn

02. The Silver Arc

03. Beyond I

04. An Offering to the Wild

05. Into the Night

06. Full Moon

07. The Long Road North

08. Blood Upon Stone

09. Beyond II