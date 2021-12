CADAVER publie une vidéo pour « Years of Nothing »

CADAVER vient de publier une vidéo pour le titre « Years of Nothing » tiré de l’album « Edder & Bile » sorti en 2020 via Nuclear Blast Records. Le groupe est composé de Anders Odden au chant, à la guitare et à la basse, accompagné de Dirk Verbeuren (Megadeth) à la batterie.