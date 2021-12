BUKOWSKI dévoile le nouveau single « Crossroads » en vidéo

BUKOWSKI, qui a annoncé sa volonté de continuer son aventure après les incertitudes liées au décès de son bassiste du groupe Julie Dottel, dévoile le nouveau single « Crossroads » en vidéo. A voir ci-dessous.

EDIT 11/12/2021 – 11:37 : Message du groupe que nous venons de recevoir, via le label AT(h)OME:

Un jour de sortie de clip est toujours un jour particulier.

Ça l’est d’autant plus aujourd’hui.

Ce morceau devait sortir en 2022, en tant que single de notre prochain album.

Nous avons décidé de mettre de côté toute considération promotionnelle et d’avancer la sortie du clip afin d’honorer la mémoire de Julien.

Désormais, CROSSROADS est un hymne à notre frère.

See you in hell,

Brothers forever.

Mathieu, Knäky, Romain