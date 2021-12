« Boombox » le nouvel album de FOZZY en avril 2022

Communiqué: Fozzy annonce la sortie de son nouvel album BOOMBOX – leur premier album en cinq ans – qui sortira le 15 avril via Mascot Records/Mascot Label Group (ex-US). L’album, qui comprend les singles « Nowhere to Run » et « Sane », qui ont atteint le top 10 aux Etats-Unis, a été une fois de plus produit par Johnny Andrews.

En parlant de l’album, Chris Jericho, le leader de FOZZY, déclare : » Judas… l’album et la chanson ont été une énorme percée pour FOZZY. Il nous a fait passer à un niveau supérieur et nous a positionnés comme des acteurs légitimes sur les radios rock et sur scène. En conséquence, nous savions que nous devions poursuivre avec l’album de notre vie. BOOMBOX est cet album ! Vous avez déjà entendu les singles « Nowhere To Run » et « Sane » – des chansons accrocheuses qui donnent le ton à cet album. Mais ce sont « I Still Burn », « Army Of One » et « Relax », qui, à mon avis, vont propulser cet album et ce groupe encore plus haut dans l’échelle du rock n roll ! »

« Je crois fermement que c’est le troisième meilleur album de toute notre carrière ! (Bien sûr, je pense que c’est notre meilleur… mais j’ai toujours voulu entendre un groupe dire ça). Alors mettez le volume à fond et tenez la BOOMBOX jusqu’aux trous de vos oreilles ! Ça va être un voyage sauvage », ajoute-t-il.

Après avoir tourné dans le monde entier avec des groupes comme Metallica, Avenged Sevenfold, Iron Maiden, Slash et Shinedown et s’être construit une base de fans fidèles pendant près de vingt ans, Fozzy est l’exemple même de ce que doit être un grand groupe de rock n roll : accrocheur, groovy, transpirant et surtout, du pur F**KIN GREAT TIME !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/FozzyRock/