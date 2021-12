Communiqué: AMORPHIS – qui fait partie des groupes de dark metal les plus importants d’Europe du Nord, ayant atteint cinq fois la première place des charts finlandais – captive les fans et les critiques depuis plus de 30 ans avec ses paysages sonores à la fois mélancoliques et lourds. Après avoir annoncé le mois dernier la sortie de leur quatorzième album studio, « Halo », qui sortira le 11 février 2022 sur Atomic Fire, l’attente est terminée puisque le sextet présente au monde le premier single du disque. Regardez le clip de « The Moon », créé par le célèbre réalisateur Patric Ullaeus (rEvolver Film).

»Halo« – Track Listing:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night