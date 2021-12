A Day To Remember publie une vidéo pour « Last Chance To Dance (Bad Friend) »

A Day To Remember vient de publier une vidéo pour son nouveau titre « Last Chance To Dance (Bad Friend) ». C'est à voir ci-dessous. A noter que le nouvel album « You're Welcome » vient tout juste de sortir.









