TOWARD THE THRONE dévoile une vidéo pour « From Contempt to Graves » tiré du nouvel album « Vowed To Decline » disponible via Metal East Productions.

Notre interview à l’occasion de la sortie de cet album est disponible en suivant ce lien.

Plus d’infos: https://label.metaleast.fr/shop/?fbclid=IwAR0qIc0cZLVGa–pu4oKbwP3qQ2-oQ7uJ4vJqgGrX1d_LjeWcFzlOGMJL6g