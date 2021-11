Communiqué: EN ATTENDANT LA REPRISE DE SA TOURNÉE

HEADCHARGER DÉVOILE LA SESSION LIVE THE LAST DANCE







Headcharger dévoile la session live « The Last Dance » filmée dans sa salle de prédilection, le Big Band Café à Caen.

Toujours dans le style « Headcharger », le titre « The Last Dance » extrait du nouvel album « Rise From The Ashes », tient du magnétique et du mystérieux et est poussé par une rythmique impeccable.

Cette session live tombe à point nommé puisque, en plus de vous mettre l’eau à la bouche, elle devrait vous aider à patienter jusqu’à la reprise de la tournée dans quelques jours !