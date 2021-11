Réédition du livre AC/DC TOURS DE FRANCE

Communiqué: AC/DC TOURS DE FRANCE ENFIN RÉÉDITÉ !

Disponible le 4 novembre 2021.

Initialement paru en octobre 2014 sous le titre Tours de France 1976-2014. Un beau livre de cinq kilos renfermant plus de 2.500 photos et documents. Ce best-seller taxé de « Bible » par les fans a été réimprimé à trois reprises ! Épuisé depuis près d’un an, il ne sera jamais réédité sous cette forme. A l’époque il avait reçu de magnifiques commentaires de la part du groupe et des médias :

« Je dis souvent que nous avons les meilleurs fans au monde, mais vous, les Français, vous êtes encore un cran au-dessus ! » – ANGUS YOUNG – AC/DC

« C’est un ouvrage hyper complet. Tous les concerts qu’on a faits… C’est juste IN-CRO-YA-BLE ! » – BRIAN JOHNSON – AC/DC

« Passionnant livre. Hautement recommandé, y compris par le groupe » – ALCALINE / FRANCE 2

« Les fans ont désormais leur bible. Je ne sais pas s’il y a un autre pays au monde où les fans ont réalisé un tel ouvrage » – LE GRAND JOURNAL / CANAL +

« Un bouquin vraiment extraordinaire ! Un travail de fourmi ! Absolument prodigieux ! » – FRANCIS ZEGUT

« Monstrueux » – TELERAMA

« Toute l’histoire privilégiée du groupe australien avec la France racontée par le détail et débarrassée de ses légendes urbaines. Une véritable bible ! » – PARIS-MATCH

« Un ahurissant livre de fans pour des fans. Tours de France et tour de force. Une somme. Une bible. Un monolithe. L’on ne peut que s’incliner devant ce pavé monumental » – LES INROCKS

« Un livre phénoménal (…) Un bien bel ouvrage qui a fait le bonheur du groupe comme il fera celui des fans » – ROCK & FOLK

« Sans conteste le meilleur document jamais publié sur le groupe. Et l’un des plus beaux hommages rendus au rock tout court ! » – NICE EXPRESSION

A partir du 4 novembre 2022, cet imposant ouvrage sera, pour la première fois, réédité au format « broché » (15,5 x 24cm).

Cette somme de 704 pages, agrémentée de 16 pages de photos et révisée pour l’occasion, renferme de nouveaux témoignages et des informations complémentaires.

Elle retrace tout ce qu’AC/DC a fait en France de 1976 à 2014 : concerts, enregistrements d’albums, apparitions télé, séances de dédicaces, jams, etc. Pour venir à bout de ce pavé, Baptiste Brelet, Philippe Lageat et Vanessa Girth ont réalisé plus de 200 interviews exclusives. Groupes de première partie, roadies, gens de maisons de disques et de médias, tourneurs, proches, fans, et bien évidemment membres et ex-membres d’AC/DC, tous ont accepté de se livrer exclusivement pour ce livre événement unanimement salué.

AC/DC TOURS DE FRANCE est l’œuvre de Philippe Lageat et Vanessa Girth du mensuel Rock Hard, ainsi que de Baptiste Brelet (Can’t Stop AC/DC webzine), trois des plus grands spécialistes d’AC/DC au monde. La préface est signée Brian Johnson, chanteur du groupe.

Une première mondiale !

Prix indicatif : 29 euros

Dispo sur Editions Point Barre: https://editionspointbarre.fr/