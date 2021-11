Napalm Death en tournée en France en Février

Napalm Death, Doom, Siberian Meat Grinder et Show Me The Body seront en tournée dans toute l’Europe en Février prochain avec plusieurs dates en France.

02/03 Madgeburg, GER – Factory

02/04 Wroclaw, POL – Concert Center A2

02/05 Budapest, HUN – A38

02/06 Vienna, AUT – Arena

02/07 Munich, GER – Backstage

02/09 Manchester, UK – Club Academy

02/10 Glasgow, UK – Classic Grand

02/11 Buckley, UK – The Tivoli

02/12 Birmingham, UK – Hammerfest

02/13 London, UK – Electric Ballroom

02/15 Paris, FRA – La Machine du Moulin Rouge

02/16 Besancon, FRA – La Rodia

02/17 Marseille, FRA – Le Jas Rod

02/18 Biarritz, FRA – Atabal

02/19 Merignac, FRA – Krakato

02/22 Paderno Dugnano, ITA – Slaughter Club

02/24 Nuremberg, GER – Z-Bau

02/25 Leipzig, GER – Werk 2

02/26 Herford, GER – X

02/27 Utrecht, NET – Tivoli

03/01 Hamburg, GER – Gruenspan

03/02 Oberhausen, GER – Turbinenhalle

03/03 Lindau, GER – Club Vaudeville

03/04 Mannheim, GER – Alte Feuerwache

03/05 Berlin, GER – Astra

03/06 Eindhoven, NET – Dynamo