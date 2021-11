A l’occasion de sa venue à Paris pour son concert au « O’Sullivans Backstage By The Mill », nous avons pu nous entretenir avec HEADCHARGER pour parler de son nouvel album « Rise from the Ashes », sorti le 10 Septembre dernier. Un moment unique puisque c’est le combo presque entier qui était disponible pour nous, juste après sa balance.

Plus d’infos sur Headcharger: https://www.facebook.com/headchargerband